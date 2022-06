La pavimentazione esterna

Ecco un classico listone in legno per pavimentazione esterna. Questo listone di FloorBamboo è utilizzato per le coperture esterne, è in massello Strand , fresato per il fissaggio e si può utilizzare da entrambi i lati. Perfetto per creare dei bei vialetti all'interno di un giardino con delle passerelle oppure con i listoni a correre per coprire superfici più grandi. Molto versatile. Questo tipo di materiale è anche molto facile da posare e non occorrerà molto tempo per avere il vostro pavimento da esterno alla moda.