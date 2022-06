Fantastiche idee per sedersi in giardino

Siamo nel bel mezzo di un dilemma! L'estate è più che mai presente con le sue temperature che non accennano a scendere sotto i 30°, ma le nostre vacanze sono ancora lontane, un paio di settimane, forse più. Avere una piscina sarebbe l'ideale, ma anche un giardino ben attrezzato può essere molto utile. Non stiamo proponendo di uscire con l'afa del mezzogiorno, abbiamo invece un altro splendido suggerimento: sedersi o distendersi immersi nel proprio spazio verde al tramonto. Che tipo di sedute scegliere?Una comodissima sedia a sdraio, una poltrona, un'amaca? È per risolvere questo tipo di dubbio e per suscitare la vostra curiosità che esiste questo libro delle idee!