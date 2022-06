Come creare lo studio ideale?

In uno studio è importantissimo inserire delle piante. E' una caratteristica che rende l'ambiente completo e piacevole, sia per chi ci studia o lavora, sia per chi lo frequenta.

Una nota di verde non ha solo funzioni decorative, ma interviene anch'essa per ridurre il grado di stress. Uno o più inserti naturali in un contesto di lavoro riescono a normalizzare gli sbalzi di pressione e in più prendersi cura di una piantina, regolarmente, ogni giorno, è anche un ottimo esercizio, nonché un piacevole svago.

Si possono inserire piante più o meno grandi o sceglierne alcune di dimensioni più contenute per poterle inserire in contenitori specifici od opportunamente ricavati (come la lampada da tavolo,visibile in foto), unendo così un fattore stilistico, un accessorio e la necessità di una presenza organica.