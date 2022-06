Una casa di ringhiera ripensata a Milano

Ma come in tutte le cose, il meglio è stato lasciato alla fine. Dalla camera da letto si accede infatti ad una vera e propria stanza da bagno, un vero e proprio riscatto per quelle che sono le origini dell'appartamento stesso. Lo spazio è ampio e ben sfruttato, mentre l'arredo è al contempo semplice e vezzoso. Due pannelli eretti al centro della stanza e rivestiti da specchi illuminati sulla parte superiore, accolgono in realtà due lavabi in porcellana bianca posati su di una lunga mensola sottolavabo. Al centro dei pannelli pende uno spettacolare lampadario al quale è sospeso un vero e proprio grappolo di cristalli. Il soffitto, particolarissimo, è stato completamente rivestito da assi di legno sorrette da lunghe travi a vista, per un effetto finale a dir poco spettacolare.