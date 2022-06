Come fare una manutenzione a basso costo del mio giardino?

Le erbe infestanti sono un problema di tutti i giardini. Ovunque vi sia un pezzo di terra lasciato incolto ci sarà un'erbaccia pronta a occuparne lo spazio.

Le erbe infestanti sono fastidiose per tanti motivi: tolgono aria e luce al terreno indebolendolo, fanno soffrire piante e fiori circostante, anche esteticamente non sono il massimo e in più possono scaturire reazioni fastidiose in soggetti allergici.

L'unico modo per eliminarle consiste nell'estirpazione. Ci sono vari modi per effettuare correttamente questa operazione, senza ricorrere ai classici erbicidi, che in quanto prodotti chimici avvelenano il terreno.

La chiave per estirparle consiste nello shock termico. Si può ottenere ad esempio attraverso la tecnica della solarizzazione del terreno, ovvero nei periodi estivi si sfrutta lo shock termico naturale, stendendo un telo di plastica sulla superficie da trattare. Un'altra tipologia è quella utilizzata in agricoltura biologica e consiste nel disinfestare il terreno mediante una fiamma mirata sui punti da sterilizzare. Il nome di questa tecnica è Pirodiserbo e ci sono prodotti specifici a basso costo per ottenere la fiamma adatta all'estirpazione.