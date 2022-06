Un appartamento standard che vuole di più

Il bagno era l'ambiente meno improbabile di tutti. Un moderno mobile lavabo in legno scuro rappresentava l'unico arredo. Le mattonelle alle pareti erano grigie nella parte inferiore e di un tono neutro in quella superiore. Una cabina doccia posta nell'angolo a sinistra soffocava lo spazio, per giunta il water posto sulla stessa parete ne ostacolava l'accesso.