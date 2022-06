Le cabine armadio: da sogno proibito a realtà

Una idea bellissima per sfruttare uno spazio un pò angusto e tante volte neppure preso in considerazione, è quello di creare delle cabine armadio proprio in mansarda. Nella parte di tetto più bassa di solito non sappiamo cosa mettere, non ci avviciniamo troppo per non toccare il soffitto con la testa e quasi sempre i muri così bassi rimangono vuoti. Invece ci possiamo mettere delle scaffalature e dei mobili con cassetti da cabina armadio e chiudere la nostra zona privata con delle belle porte scorrevoli come queste che faranno subito apparire la camera più alta.