Quali rivestimenti per la cucina?

La cucina è lo spazio più usato in casa. Il tipo di pavimento scelto per questo ambiente è molto più importante di quello si pensa. Cuochi appassionati, chef occasionali oppure eroi del microonde, il nostro uso della cucina influenzerà fortemente il processo decisionale. Le possibilità di scelta sono aumentate esponenzialmente negli ultimi dieci anni, con soluzioni per tutti i gusti e per tutte le tasche. Oggi homify vuole aiutarvi in questa decisione non sempre facile.