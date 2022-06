La cucina angolare tra classico e moderno

Vogliamo parlarvi oggi della cucina angolare. Una cucina che, non sempre o non necessariamente, fa rima con spazi piccoli. Pratica in ambienti dalle dimensioni ridotte, la cucina angolare diventa spettacolare quando scelta per un open space. O quando, al posto delle mura, ha per quinta una grande finestra. Non c'è uno stile consigliato. Si può scegliere una cucina angolare moderna, oppure classica; in legno, oppure in muratura. La si può scegliere in colori neutri, oppure accesi per un effetto pop. Si può acquistare una cucina da catalogo, e adattarla al proprio spazio, oppure la si può comporre con fantasia e creatività, accostando elementi diversi tra loro. La praticità sarà garantita, e il lato estetico non ne risentirà. Del resto, la cucina angolare è in grado di diventare la protagonista della casa, sia questa un loft iper moderno o un ex spazio industriale, una villa al mare o un piccolo appartamento di città. Date un occhio alla nostra gallery, e trovare la cucina che fa per voi!