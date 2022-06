Gli infiniti utilizzi del legno per esterni

Naturale, caldo, confortevole: il legno per esterni dà al proprio giardino un tocco di personalità. E un risultato sempre diverso. Che lo si scelga per un'intera pavimentazione, per un solo dettaglio, per un tavolino dalle dimensioni contenute o per un grande dondolo, dà immediatamente vita a rassicuranti suggestioni. Ma quali caratteristiche deve avere un legno per esterni? Innanzitutto, bisogna dire che ne esistono di due tipologie: il legno per esterni senza manutenzione, e il legno per esterni che richiede regolare manutenzione. Al primo tipo appartengono acacia, castagno, cipresso, larice, olivo, rovere, sequoia, iroko e teak; legni che mantengono inalterate le loro proprietà fisico-meccaniche senza il bisogno di alcun trattamento. Tra i legni per esterni che necessitano di manutenzione, e il cui colore cambia inevitabilmente nel tempo, troviamo l'abete, il frassino, il pino. Una distinzione di cui tener conto, che si voglia installare un pavimento, o scegliere un piccolo arredo per il proprio giardino o il proprio balcone.