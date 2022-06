Un bagno bello ma economico? Sì, è possibile!

Come armadietti porta biancheria e asciugamani, al posto di comprare costosi armadi a muro o mobili ricercati e dai materiali preziosi, scegliete invece dei mobili bagno economici, come ad esempio delle semplici strutture in legno sulle quali appoggiare dei rustici ma comodi cestini in vimini porta biancheria. Potreste scegliere un mobile bagno economico di recupero, un vecchio mobile in legno riverniciato e messo a nuovo potrebbe essere un'ottima soluzione per non spendere molto e avere comunque un bellissimo scaffale in stile rustico, molto di moda ultimamente!