Un appartamento con un segreto di bellezza

Ristrutturare, non vuol dire solo dare all'oggetto in questione una nuova struttura, una nuova immagine tout court, quanto spesso equivale al recupero di quelli che erano gli elementi distintivi, caratterizzanti dell'oggetto stesso, al fine di rivalorizzarli, donandogli una seconda e altrettanto lunga vita. Questo è esattamente quello che si è verificato nel caso del protagonista di questo libro delle idee. Gli esperti di Archbcstudio hanno infatti recuperato un palazzo signorile di fine '800, e un delizioso appartamento in stile Dèco sito al primo piano dello stesso immobile. Ci troviamo in una delle vie più belle del centro di Prato, e questo è il risultato: