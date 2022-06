Quando le piastrelle cambiano il look della casa!

Dettaglio importante e non secondario le piastrelle sono un elemento d'arredo rilevante nella definizione dello spazio in cui si trovano. Rappresentano un rivestimento fondamentale che arricchisce e determina l'ambiente, connotandolo in maniera precisa e puntuale. Le piastrelle possono essere di diverso materiale: in resina, in legno, in pietra, in gres porcellanato, in ceramica. Quest'ultimo è quello più diffuso e tradizionalmente utilizzato per la praticità, in quanto può essere pulito in modo semplice e veloce con acqua calda e detergente neutro, per la resistenza alle variazioni climatiche, all'umidità. ai prodotti chimici, per la versatilità, in quanto adattabile a diverse soluzioni e a diversi contesti, per l'atossicità, in quanto non rilascia sostanze nocive e non assorbe odori, per la riciclabilità, in quanto prodotto in parte con materie prime naturali. In commercio si trovano piastrelle di diverso tipo, colore, forma, dimensione, adattabili a qualsiasi ambiente e spazio e ad ogni gusto, anche il più estroso ed esigente. Di seguito alcune varietà di piastrelle per decorare e abbellire la propria casa.