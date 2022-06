Proteggi la tua casa dal freddo!

Durante il periodo invernale bisogna provvedere a proteggere le installazioni esterne presenti in giardino o in terrazza in modo da evitare danni e deterioramento agli oggetti esposti all'esterno della casa. Se nello spazio esterno è presente un gazebo con sedie e tavolini è bene chiuderlo e sistemarlo in una zona più coperta e riparata, riponendolo, con le sedie e i tavoli, in garage o sotto una tettoia. Se ci sono delle lampade da terra o in sospensione esposte fuori è bene cercare un riparo per proteggerle da un'esposizione diretta alle intemperie invernali. Così facendo non si rischia di danneggiarle compromettendone l'utilizzo e la funzionalità.