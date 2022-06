Il relax del centro benessere

Spa e centro benessere, perché durante l'estate non esiste solo il mare. Nulla ci impedisce certamente di fare entrambe le cose, ma oggi vogliamo lodare chi ha scelto una vacanza di solo benessere: niente stress, niente traffico, i bambini in vacanza con i nonni e tutto l'ideale per essere finalmente un po' egoisti.

Progettare un centro benessere non è una cosa semplice. La qualità dei materiali e delle rifiniture deve essere obbligatoriamente altissima. Oltre alla giusta atmosfera, creata grazie ad arredi ed illuminazioni particolari, i materiali andranno poi a generare sensazioni positive: il tatto, la vista, l'udito, l'olfatto e delle volte persino il sapore sono coinvolti in questa evoluzione del relax. Solo esperti di un certo calibro possono realizzare queste strutture ed è proprio di alcuni di loro che andremo a parlare. Piscine, saune, massaggi e profumi: il nostro corpo ci sarà grato.