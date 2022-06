Come sfruttare il tetto piano? 6 idee spettacolari

Un giardino pensile sul tetto è quello che ci vuole per riqualificare un tetto piano con creatività, sostenibilità e stile. Dare nuova vita anche ad una superficie inutilizzata come il tetto implica tuttavia una serie di accorgimenti, proprio atti a mantenere vivo il giardino che si vuole creare, seppur non a contatto con la terra. Questo risulta comunque un ottimo modo per godere al contempo di una zona verde, soprattutto se non se ne possiede una in cortile, e di fruire della vista dall'alto del panorama circostante, fattore che connota spesso e volentieri in positivo una location, sia residenziale che contract. Un rooftop green è perciò un'idea da tenere a mente al momento della ristrutturazione di una casa, e nella ridefinizione degli spazi aggiuntivi o potenzialmente tali.

I sistemi modulari effetto prato in commercio sono ideali ad esempio per pavimentare attici e tetti piani di piccole o grandi dimensioni. Solette, isolanti termoacustici e impermeabilizzanti sono solo alcuni degli strati che il giardino pensile dovrà presentare, ancora meglio se seguiti da quelli protettivi e drenanti in grado di mantenere la salubrità della superficie. Il giardino pensile risulta anche un ottimo modo per pulire l'aria dello spazio e non meno importante, ridurre la dispersione di calore in inverno.