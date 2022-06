Un vestito elegante in aperta campagna!

Se la cucina l’abbiamo trovata semplice ma spettacolare, il soggiorno non è da meno. Ci troviamo in un ampio salone arredato in maniera davvero impeccabile. I divani in blu navy sono un tocco classico insieme alle tante e piccole decorazioni sparse in questo angolo di casa. Design e arte si uniscono per un interior davvero imprevedibile. La chicca? Sicuramente la tv posizionata sopra il bellissimo camino in pietra.