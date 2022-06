Un arcobaleno di piastrelle da bagno!

Non sapete scegliere tra i diversi colori delle piastrelle da bagno? Uno vuole il rosso, l'altro il blu? Non è necessario scegliere per forza, potete anche decidere di usare delle simpatiche piastrelle da bagno che contengano tutti e due i colori, come quelle ideate e prodotte dallo studio turco ARMADA ÇINI & SERAMIK. La provenienza turca di queste piastrelle da bagno è evidente sia dai colori sia, soprattutto, dal motivo disegnato, in cui la decorazione blu richiama alla mente i tradizionali 'occhi di di Dio' portafortuna, dei medaglioni venditi in Turchia appunto come portafortuna… chissà, magari queste piastrelle, per la presenza di questo disegno, porteranno molta fortuna a chi le sceglie!