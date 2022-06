I mille volti delle casette in legno!

A tutti piace sognare e molti di noi, da piccoli, scommetto che hanno sognato e desiderato ardentemente di poter avere una casetta in legno, in giardino, tutta per sé, per giocare, nascondersi e passare del tempo con gli amici sentendosi come dei grandi!In realtà le casette in legno possono avere molti utilizzi diversi e non essere destinate solo all'uso dei bambini. Le casette in legno possono infatti essere utilizzate, oltre che come gioco e rifugio dei più piccoli, anche come rimesse degli attrezzi, come garage, come luoghi freschi dove cenare con gli amici nelle sere d'estate o, se riscaldate a dovere, anche di inverno!Se poi avete buone capacità artigianali, allora potete costruirvi delle bellissime casette in legno sull'albero, perfette per sentirvi in mezzo alla natura e per avvistare animali diversi!Attenzione però!Per poter avere nel vostro giardino delle casette in legno dovete chiedere dei permessi speciali alla polizia, assicurandovi che la loro posizione, le loro dimensioni e la loro altezza siano a norma!Dopo che vi sarete assicurati di ciò, potrete godervi il vostro piccolo rifugio in legno senza alcun disturbo!Facciamo allora un giro attraverso diversi tipi di casette in legno, per stimolare la vostra fantasia e aiutarvi a decidere quale tipo di casette in legno preferite!