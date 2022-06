Un vestito su misura!

Il bagno presenta un'importante armadiatura. La vasca è protetta da un pannello in legno laccato che prosegue lungo tutta la parete successiva per creare una serie di mobili ad ante e a giorno, utilissimi per l'organizzazione quotidiana. Nella parte opposta, la porta d'ingresso è anch'essa in legno laccato, ma è stata inserita in una boiserie realizzata su misura.

