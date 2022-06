Una scrivania angolare per fare bello l'ufficio

Che si lavori in un grande ufficio, o che il proprio studio lo si abbia in una stanza di casa, circondarsi di complementi belli e funzionali è sempre indispensabile. La scrivania in ufficio è forse l'elemento d'arredo più importante per questi spazi e ormai non rappresenta solo un tavolo per computer e scartoffie: oggi è un angolo di mondo, che parla di noi, del nostro lavoro, della nostra personalità, visto che passiamo più tempo lavorando che facendo altro, soprattutto durante la settimana.

Se vogliamo qualcosa di diverso rispetto la solita scrivania, e magari risparmiare spazio nel nostro ufficio, senza rinunciare allo stile, allora si può avere una scrivania angolare in solo legno. Si può avere una scrivania angolare che, al legno, abbini il vetro temperato per un risultato di estrema leggerezza invece. Un'altra opzione sarebbe quella di una scrivania angolare con inserti in marmo, in pelle o persino in linoleum, un'idea un po' eccentrica, perché no?!

Passiamo tanto tempo seduti dietro una scrivania in ufficio, è forse il momento di coccolarsi un po' anche a lavoro con qualcosa che faccia sentire a proprio agio.