Piscine laghetto, per un giardino romantico e affascinate!

Se avete poco spazio e volete creare una piscina romantica e suggestiva, ecco l'idea che fa per voi!Si tratta di una piscina laghetto con fondale degradante, proprio come in natura! Per rendere ancora più verosimile l'atmosfera, la piscina è stata poi circondata da ghiaia e piccoli massi… una piscina laghetto piccola e suggestiva che vi regalerà in ogni momento della giornata uno spettacolo romantico e rilassante!