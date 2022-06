Cambia musica, scegli il country

L'ingresso affaccia direttamente nella cucina, un ambiente complessivamente di impronta rustica. I colori, come nel resto della casa, sono tenui e dalle tinte naturali. Le pareti sono bianche mentre gli arredi ricordano la sfumatura del latte di mandorla. Il pavimento è rivestito da un caldo parquet color nocciola. Le sedute in paglia intrecciata sono ricoperte da vezzosi cuscini in un rosa antico, il tavolo invece, dallo stile decisamente più moderno, sostiene un sottile piano in vetro. Una deliziosa credenza ci riporta nelle cucine di un tempo, mentre due specchi ad arco, posti lateralmente rispetto alla credenza, sembrano quasi essere due piccole finestre che aprono verso l'esterno. Una tipica sedia in legno antica e una borsa di paglia poggiata a terra come portariviste, creano un'atmosfera d'altri tempi.