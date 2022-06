Il diavolo veste Prada e vive in un loft

Oggi parleremo di moda? Può darsi! Di cinema? Anche! Abbiamo scherzosamente utilizzato questo titolo d’effetto proprio per descrivere qualcosa che va oltre alla semplice tendenza passeggera: vivere in un loft è decisamente un trend si è arrestato, anzi. Ma per quale motivo? Come tutti sappiamo, spesso i loft sono vecchi immobili che hanno subito un cambiamento della destinazione d’uso; tutto questo regala alla casa un altro tipo di spazio a disposizione: più alto, più arioso e senza inutili divisioni. In questi contesti, i proprietari si sentono liberi di sognare e gli architetti diventano i registi di questi sogni ad occhi aperti. Il risultato? Un appartamento moderno con soppalchi e spazi intelligenti ricavati da nulla, per non parlare di dell'accattivante design industrial. Tutti questi elementi combinati permettono anche all'animo più ribelle di trovare la propria dimensione.