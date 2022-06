Mobile bagno moderno: a ciascuno il suo

Sognate un bagno sempre in ordine? Per voi c'è il mobile bagno moderno Melt Cabinet progettato da Tirdad Kiamanesh. Nulla può essere poggiato accanto al lavabo, e tutto va riposto all'interno del grande cassetto. La sua forma, semplice ed elegante, ricorda quella di un ghiaccio che si scioglie nell'acqua, e i colori in cui Melt Cabinet è disponibile sono infiniti. Il cassetto, perfettamente mimetizzato in questo mobile bagno moderno, cela al suo interno scomparti divisi alla perfezione. C'è spazio per il phon e per i prodotti make up, c'è spazio per la piastra e per piccole salviette. Tutto scompare, e il bagno è in perfetto ordine!