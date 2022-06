Una casa all'altezza

Visto dall'esterno lo chalet si presenta come una bellissima struttura situata nel bel mezzo di una vallata spettacolare. Il primo dei tre piani è interamente rivestito da pietra e circondato tutt'intorno da un piccolo terrazzo. Il secondo piano, o piano nobile, è il fulcro dell'intera costruzione. Completamente rivestite da legno, le pareti di questo piano includono ampie vetrate scorrevoli sulla facciata sud, in modo da fruire dell'ampio terrazzo posto in corrispondenza. Il terrazzo a Sud infatti, grazie alla sistemazione di sedie a sdraio e altri confort permette di godere del sole tutto l'anno. Proseguendo inoltre verso ovest questo stesso terrazzo si sviluppa in ampiezza e, accogliendo un utilissimo barbecue, si presta a grandi feste in famiglia o tra amici. Il tetto infine, si presenta come una struttura imponente e ben articolata. È stato completamente trasportato tramite un elicottero e montato in blocchi proprio come un modellino Lego! Si tratta di una struttura scrupolosamente progettata in ogni minimo dettaglio, coibentata e micro-ventilata.