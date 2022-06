Rivestimento per Cucina a Prova di Chef

In questa bella cucina moderna che si trova in una abitazione rigorosa, i piani di lavoro e parte della cucina sono in acciaio. Anche la cappa e il rivestimento per cucina sono in acciaio. L'acciaio è un ottimo rivestimento in termini di pulizia, basti pensare che è usato in tutti i ristoranti. E' un materiale molto duttile, anche graffiandosi è sempre bello, ma serve un pò di olio di gomito per tenerlo pulito e lucido. L'acciaio però è anche garanzia di igiene una volta pulito, dovete solo lavarlo bene per togliere tutte le impurità, oppure si vedranno tutti gli aloni. Cercate di pulirlo seguendo la direzione dell'acciaio, in questo caso in orizzontale.