Panchine da giardino: una per ogni gusto!

Questa panchina da giardino in legno dalla forma particolare, che ricorda una canoa rovesciata e decorata al suo interno con una intreccio di assi lignee sottili, è una panchina in stile asiatico che è stata realizzata dallo studio SON그릇공방. Essa è stata pensata per consentire alle persone di sdraiarsi su di essa e leggere in giardino in tranquillità e comodità, gli spazi all'interno della panchina non servono poi solo da decorazione ma possono essere utilizzati per riporre i vostri libri e tenerli al sicuro anche in giardino!