I sanitari sospesi: belli e comodi

Un piccolo lavabo sospeso per una casa o un appartamento metropolitano come la città di Milano, da cui prende il nome questa serie di lavandini in resina e una semplicissima, normalissima ma magnifica base di appoggio bianca. Una mensolina rettangolare senza fronzoli. Le esigenze di spazio anche qui, sono al primo posto e questo lavabo può comodamente trovare posto in un bagno di servizio o in un antibagno. Verrà usato per ciò che serve ,senza togliere spazio e senza ingombrare.