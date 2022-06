Piccoli spazi per l’arredo dello studio in casa

Spesso le decorazioni in una stanza diventano anche arredamento. Una semplice scrivania in legno è stata accoppiata con una sedia di puro design che impressiona per forma e per trasparenza. Da non sottovalutare anche lo spazio di archiviazione a forma circolare: questo è un modo brillante per trasformare una stanza molto piccola in uno studio minuscolo ma affascinante.