Una coccola d'altri tempi

La magia di un'altra epoca rivive in questo appartamento a dir poco spettacolare. Risalente agli anni '20, l'abitazione che stiamo per ammirare si trova nel cuore di Milano, ed è stata ristrutturata dagli esperti di Nomade Architettura e Interior Design per un risultato davvero sorprendente. Romantico e raffinato, l'appartamento possiede un gusto squisitamente classico, a tratti vintage ma anche degli accenti sorprendentemente contemporanei.. non ci credete? Date un occhiata!