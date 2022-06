Cucina con penisola: una soluzione comoda e alla moda!

Se i normali ripiani della cucina non vi bastano e se volete creare nella vostra casa uno spazio open-space in cui la cucina e il salotto si armonizzino perfettamente tra loro in modo elegante e pratico, allora una cucina con penisola è la soluzione adatta per risolvere i vostri problemi. In una cucina con penisola si ha infatti un prolungamento dei mobili in modo che uno dei ripiani della cucina sia libero su tre lati e possa essere utilizzato, così, oltre che come spazio ulteriore per cucinare, anche come tavolo su cui mangiare. La differenza con le isole è che queste ultime sono completamente libere e a volte anche mobili, mentre le penisole sono collegate, su un lato, al resto della cucina. Le cucine con penisola sono delle tipologie di cucina adatte a grandi zone open space, in cui la penisola possa servire come mezzo per delimitare e organizzare gli spazi. Ciò nonostante, prendendo le giuste misure e progettando bene il lavoro, è possibile costruire delle bellissime cucine con penisola anche in ambienti dalle dimensioni ridotte, anzi proprio questo accorgimento potrà servire per rendere più funzionale la vostra cucina e per far sembrare lo spazio più grande. Un ultimo pregio delle cucine con penisola è che esse, soprattutto ultimamente, vanno molto di moda e contribuiranno a rende la vostra casa moderna e di tendenza! Vediamo allora diversi esempi di cucina con penisola, per capire quale stile e quale utilizzo sia adatto a ognuno di voi!