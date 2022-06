Tavoli allungabili: praticità in piccoli gesti

La parte migliore della fase dell'arredamento di una casa è senza dubbio la fase in cui bisogna riuscire a trovare lo spazio lì dove sembra che non ce ne sia, magari anche solo per giorni, occasioni o momenti speciali. Per questo motivo, il libro delle idee di oggi è incentrato sull'argomento dei tavoli allungabili, sulla loro funzionalità e sui loro scopi, sul perchè sempre più spesso vengono preferiti ai tavoli normali e sul quanto sia comodo non dover ridisegnare l'intero arredamento della casa in caso di ospiti a cena o a pranzo, potendosi sedere al solito tavolo al solito posto, rendendolo più spazioso e dunque adatto a grandi tavolate con poche semplici mosse. L'offerta dei tavoli allungabili sul mercato è ai giorni d'oggi ormai ricca e varia; si ha la possibilità infatti di trovarne di tutte le misure e in tutti gli stili il che ovviamente li rende più adatti ad ogni tipo di sala da pranzo, cucina, o arredamento vario.