Ristrutturare il Bagno? I Consigli degli Esperti

Questa immagine ci interessa per due motivi:

1. Per ristrutturare il bagno e garantirvi un successo assicurato e ottenuto senza difficoltà, scegliete di orientarvi sui colori chiari: per la parete scegliete preferibilmente il bianco, o comunque un colore tenue; in questo modo, finito il primo momento della ristrutturazione, non avrete problemi a trovare elementi che si adattino a quel colore.

2. Se volete ristrutturare il bagno ottenendo come risultato un ambiente moderno e alla moda, allora scegliete come sanitari quelli sospesi. Questo tipo di sanitari è infatti molto in voga in questo periodo, essi hanno una stile lineare e elegante che li rende perfetti per un bagno moderno.