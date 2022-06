Alberghi all'italiana

Della realizzazione di nuove suites presso l'Hotel Sogno sul Lago di Garda, se ne è occupato Paolo Bussi, dello studio Bussi Liviano. Quando si decide di alloggiare in albergo si va cercando, si il comfort di casa propria, ma anche qualcosa in più: in vacanza si desidera essere serviti e riveriti e molto spesso non si bada nemmeno a spese. Anche il bagno, quindi, è molto importante e incide sulla scelta di un hotel piuttosto che un altro: avendo la possibilità di scegliere, qualcuno si permetterà qualche sfizio in più come ad esempio questa stanza da bagno di ampie dimensioni e molto lussuosa.