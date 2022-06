Sanitari sospesi per un bagno sempre in ordine

Che si stia realizzando un nuovo bagno, o che se ne stia ristrutturando uno vecchio, la scelta dei sanitari è di fondamentale importanza. Ecco perché, oggi, abbiamo deciso di parlare di sanitari sospesi. Introdotti sul mercato non molto tempo fa, hanno da subito conquistato privati e professionisti per il loro aspetto leggero e per la loro praticità. Ma quali sono le più importanti caratteristiche dei sanitari sospesi? Innanzitutto, non poggiando a terra, sono estremamente igienici: il pavimento sotto si pulisce agevolmente, e non vi sono giunture in silicone che, nel tempo, potrebbero deteriorarsi. Il loro ingombro è contenuto, le tubazioni di scarico – poste nell'intercapedine della parete – sono silenziose. Tuttavia, prima di scegliere di installare i sanitari sospesi, bisogna conoscere ciò di cui hanno bisogno: su tutto, la possibilità di posizionare lo scarico a muro, e un muro abbastanza profondo da sostenere sanitario e persona. Inoltre, è necessario fissarli alla perfezione, così da evitare futuri movimenti. Ora, non resta che scegliere la loro estetica. Si possono avere sanitari sospesi tradizionali, color bianco lucido e dalle linee stondate, oppure si può scegliere il colore o, ancora, si può optare per le forme rettangolari e per quelle quadrate. Date un occhio ai sanitari sospesi che abbiamo scovato per voi, e fateci sapere cosa ne pensate!