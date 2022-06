Vivreste mai in un pollaio?

Oggi ci troviamo a Torino per scoprire un'abitazione tutt'altro che convenzionale. Ebbene si, questa volta non si tratta né di un comune appartamento né di una villa restaurata, bensì di un pollaio che, grazie all'invettiva degli esperti di Nomade Architettura e Interior Design, è stato trasformato in un' impeccabile residenza per una giovane coppia. Il risultato finale non è altro che un mix tra lo stile country della struttura e il carattere moderno e divertente dei proprietari stessi, che si è ovviamente riversato nella scelta stilistica degli arredi. Ma non indugiamo oltre, e procediamo con l'esplorazione di questa singolare abitazione.