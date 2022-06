Due anime, un solo corpo

Non c'è che dire, le abitazioni che manifestano coerenza tra stile interno ed esterno risultano decisamente di maggiore impatto. Un edificio ultra moderno arredato con elementi all'avanguardia, così come ad esempio un casale rustico ricco di arredi in legno grezzo e dai colori caldi, suscita una forte ammirazione in chi ci si imbatte. Per non parlare poi dell'attenzione ai dettagli, fondamentale per una maggiore caratterizzazione, che provoca quel certo interesse nell'osservatore, tanto voluto e atteso. Ma cosa dire della meraviglia che suscita quella sottile distonia tra un edificio d'epoca e il suo arredo moderno? La prima combinazione è decisamente più prevedibile e scontata, mentre la seconda è più particolare e sorprendente. La scelta tra le due opzioni spetta solo a chi dovrà vivere quell'ambiente, ai suoi gusti e alle sue aspettative. In entrambi i casi però, se si opera con buon gusto e raziocinio, si possono ottenere risultati stupefacenti.

Oggi scopriremo gli interni di un elegante appartamento milanese risalente agli anni '30, dove un'attenta selezione degli arredi ne ha determinato il carattere raffinato e dal gusto contemporaneo. Il progetto è ad opera degli esperti di Nomade Architettura e Interior Design, e questo è il risultato: