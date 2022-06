Fuga dall'Italia!

La cucina è sicuramente l'ambiente più caratteristico in assoluto. Si sviluppa in lunghezza ed è per questo disposta interamente su di un lato, per poi terminare con un piano ad angolo che prosegue lungo tutta la parete della finestra. La cucina si sviluppa per metà con colonne incassate dalle ante tendenzialmente bianche. Solo quelle della credenza sono celesti, così come gli sgabelli posti a completamento del tavolo da pranzo. Lo stile è rustico ma ingentilito dalle tinte pastello.