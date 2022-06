I letti a castello per grandi e piccini

Questo è un classico esempio di letti a castello per una case vacanze. Un ambiente studiato per delle bambine in cui è stato massimizzato lo spazio. Il letto a castello ha un motivo a ondine e una scaletta.I letti sono posizionati a T, come spesso capita nei moderni letti a castello. I comodini e l'armadio sono colorati in lilla e altre sfumature, con un tocco di bianco. Per completare l'allestimento di questa cameretta anche lenzuola e cuscini sono coordinati ai mobili, come la parete divisa in due parti, per suddividere anche le zone letto. Una parete è bianca è l'altra e lilla. Guarda altre camerette e lasciati ispirare.