Com'è fatto e a cosa serve un pergolato in legno

Esistono molti tipi di pergolato in legno e possono avere diverse funzioni. Oggi ci occuperemo del pergolato in legno, ma ci sono anche pergolati in ferro, pergolati in alluminio e anche pergolati in muratura. Le ragioni per cui vogliamo realizzare un pergolato in legno sono: abbiamo necessità di ombreggiare una zona particolare della nostra casa oppure vogliamo abbellire il giardino oppure vogliamo ricavare una zona in più nella nostra abitazione, che può essere utile per diversi scopi. Qualunque sia la ragione, il pergolato in legno, ripara dal sole estivo e permette di vivere all'aperto per molti mesi all'anno.