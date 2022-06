Come rendere accogliente la sala da pranzo

Ovviamente gran parte della sala da pranzo lo fa il servizio di piatti e bicchieri che avete scelto. Normalmente le famiglie possiedono più di un set: quello per le occasioni importanti e quello per tutti i giorni. In molti non si fanno sfuggire l'occasione di personalizzare i proprio pasti con bicchieri per ogni membro della famiglia. Così ecco che il momento della cena o del pranzo, diventa non solo di collettività, m anche di divertimento.