8 idee per progettare la camera da letto ideale

L’orientamento del letto, la palette di colori, i materiali per le rifiniture e la disposizione degli arredi in generale. Queste e molte altre sono le variabili da prendere in considerazione nella composizione della propria camera da letto, una delle stanze all’interno della casa tanto importanti per funzionalità quanto per estetica. Se ad esempio, l’ambiente circostante abbraccia uno stile rustico, il via libera sarà per un letto a testiera e base in legno con fodere ecrù e mobili altrettanto rural-chic, al contrario, per un ambiente moderno sarà ideale una composizione che guarda al minimalismo, sia nei colori, neutri e sobri che nella struttura e nella scelta dei complementi, essenziali e lineari. Aggiungere qualche elemento di spicco, come particolari lampade a corredo, tappeti e scaffali, dondoli o tende, sarà al contempo un dovere e un piacere, per completare lo spazio circostante con personalità e stile.

Facciamo allora un tour tra i progetti più significativi tra cui lasciarsi ispirare e da cui prendere qualche spunto per comporre la propria camera da letto.