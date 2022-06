Lavabi per il bagno: mille modi per lavarsi le mani!

''Dopo essere andato in bagno ricordati di lavarti le mani!''

Quante volte abbiamo detto o ci siamo sentiti dire questa frase? Sicuramente, se il bagno è fornito di un lavabo bagno dal design particolare e accattivante, ci risulterà più facile ricordarci di utilizzarlo! Esistono moltissimi tipi diversi di lavabi per il bagno, tutti dalle forme, dimensioni, materiali e colori diversi. Scegliere il lavabo bagno giusto per la nostra casa non è un'impresa facile, bisogna valutare lo stile che vogliamo dare al nostro bagno, le sue dimensioni, i nostri gusti e le esigenze della famiglia… se abbiamo dei bambini sarà meglio evitare lavabi col contorno troppo grande, se no i più piccolini non arriveranno con le braccia al getto d'acqua! In questo articolo vedremo diversi tipi di lavabo bagno per scoprire cosa preferite tra tradizione e innovazione e per scegliere quindi il lavabo bagno perfetto per ognuno di noi!