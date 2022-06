Un appartamento che si rifà il look

A volte, per cambiare completamente look ad un appartamento, non è necessario ristrutturare, abbattere muri e stravolgere tutto. A volte, basta avere un consulente dall'occhio allenato, tanta vernice, e qualche accorgimento per gli arredi. Detto così sembra quasi semplice, in realtà dietro a questo lavoro di home staging svolto per un appartamento a Roma, da Flavia Case Felici c'è un bel po' di lavoro!