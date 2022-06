Top 5 – L'estate dentro e fuori casa

Il tanto desiderato agosto è finalmente arrivato! Chi andrà in vacanza durante la prima settimana avrà la fortuna di vivere un Ferragosto speciale, chi invece partirà durante la seconda probabilmente lo trascorrerà in viaggio! Mare, mare, mare! Non c'è niente di meglio per dimenticarsi un po' di tutto lo stress accumulato tra gennaio e luglio. La nostra Top 5 questa settimana è più fresca del solito, sia per quando riguarda i progetti esterni, sia per quelli d'interni. Ma iniziamo subito con la classifica degli articoli di maggior successo di questa settimana!