Top 5 della settimana – Il momento di trasformare casa

Fa freddo e piove? Bene, dovevamo aspettarcelo dopo aver passato le vacanze di Natale quasi a mezze maniche! Visto il tempo allora, i fine settimana si possono trasformare in pause piene di relax e di cose da fare in casa. Una di questa è certamente leggersi la nostra tanto famosa e ambita Top 5 della settimana. In un articolo avete in pratica tutto quello che siete persi, se vi siete distratti, in questi giorni. Abbiamo parlato di tante cose, ma sembra che abbiate favorito progetti e consigli per rivoluzionare la vostra casa! Siete pronti? Ecco la vostra classifica!