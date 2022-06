Un piccolo nido d'amore torna a risplendere

Prima dei lavori, l'ingresso si presentava in modo molto poco invitante di certo non invogliava ad entrare in casa! C'erano vari oggetti accatastati senza criterio, che non soddisfacevano le esigenze di quel tipo di spazio, come ad esempio le sedie da giardino o lo specchio, che sarebbe stato perfetto piuttosto per un bagno o una camera da letto. Per non parlare della greca che correva lungo il muro, un elemento davvero obsoleto e poco gradevole!