I materiali riciclati per la sala da pranzo

Le pratiche di recupero, riciclo e riuso permettono un nuovo rapporto, più consapevole e attento, con l'uso dei materiali e degli oggetti. A partire da quelli per la casa. I risultati di queste pratiche possono essere sorprendenti, come vedremo, sia per i materiali che possono essere utilizzati, che per i risultati ottenuti.

In questo Libro delle Idee vedremo come la sala da pranzo possa acquisire un tono e un'organizzazione nuova proprio attraverso l'uso di materiali e oggetti riciclati. Assumendo così non solo una nuova veste, ma anche una dimensione di attenzione all'uso e al consumo dei materiali.