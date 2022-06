Carta da parati in bagno? Perché no!

La carta da parati in vinile è di certo il modello più indicato per rivestire le pareti del bagno. La sua particolare struttura a doppio strato – un lato esterno in vinile e un fondo in carta o più frequentemente in tessuto non tessuto – permette infatti di essere applicata e rimossa velocemente, oltre che facilmente lavata con una spugna inumidita e sapone neutro.

Inoltre, la carta vinilica offre diverse possibilità di personalizzazione dello spazio, proprio grazie al suo lato esterno plastificato che può essere trattato e lavorato con specifiche tecniche, in modo da ottenere originali effetti ottici e tattili di grande valore estetico. In questa proposta di INKIOSTRO BIANCO, per esempio, la carta da parati assume quasi l’aspetto di un immenso quadro, conferendo al bagno uno stile davvero unico: le immagini infatti, liberate dai vincoli di forma delle piastrelle tradizionali, sconfinano sulla superficie dilatandone le dimensioni e creando così intriganti suggestioni visive.